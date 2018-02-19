Фильм "Лёд" стал лидером российского проката

Прокатный рейтинг в минувшие выходные возглавила драма "Лёд" режиссера Олега Трофимова, картина собрала более 419 миллионов рублей за уикенд, говорится на сайте Министерства культуры.

Общие сборы фильма, вышедшего в прокат 14 февраля, составили 511,4 миллиона рублей.

Фильм Олега Трофимова рассказывает о юной фигуристке, мечтающей стать чемпионкой. Однако из-за ошибки партнера девушка получает травму и попадает в больницу.