Превышение уровня сероводорода зафиксировано на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы вновь зафиксировано превышение норматива по сероводороду в 1,2 раза.

В пресс-службе ГПБУ "Мосэкомониторинг" уточнили, что концентрации основных загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Как сообщает "Интерфакс", в понедельник и вторник погода будет способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

С декабря прошло года москвичи жалуются на вонь, источником которой является полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет там будет построен современный парк и санная трасса.