Налетчик с ножом устроил "совещание" с охраной "Пятерочки" по поводу денег в кассе

Три недели потребовалось оперативникам на то, чтобы выйти на след и задержать подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Задержанным оказался 22-летний приезжий, который, по собственным словам, оказался не в то время и не в том месте. Кстати, место оказалось под присмотром камеры наблюдения.

Порог "Пятерочки" на улице Маршала Захарова злоумышленник в медицинской маске пересек около шести часов вечера 3 февраля. Для прикрытия набрав мелочевки, он подошел к кассе, где и извлек из кармана куртки нож и потребовал отдать ему наличные. На крик перепуганной девушки прибежал один из сотрудников, но, увидев нож, быстро скрылся за углом. Следом появился молодой сотрудник охраны, но и ему пришлось отступить под натиском грабителя. В конце концов сотруднику ЧОП удалось найти общий язык с вооруженным молодым человек, и он лично передал ему деньги из кассы, после чего позволил спокойно уйти.

Задержали подозреваемого на днях на Домодедовской улице, где он снимал квартиру. Своей вины мигрант не признал, заявив, что в Москву приехал около недели назад. Если его вина будет доказана, то за решеткой он рискует провести до 10 лет по статье "Разбой".