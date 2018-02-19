Москву снова заметает

В утренний час пик на столицу обрушился снегопад и, как обещают синоптики, снег будет идти весь день. На дорогах возможны заносы и гололедица. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт. Как складывается обстановка на улицах?

Москва вновь превращается в большой сугроб. Дороги завалило снегом. Автомобилисты встали в пробки. С утра затруднено движение на Дмитровском шоссе, на Третьем транспортном кольце и МКАДе — там стоит внешняя сторона.

Из-за снегопада и гололедицы не все фуры могут осилить подъемы. Также на МКАДе — ряд аварий. Самая страшная случилась еще ранним утром: столкнулись два большегруза, один из водителей погиб. Движение было перекрыто.

Тяжело автомобилистам было и выезжать на работу, пришлось тратить время на расчистку машин. В некоторых районах столицы еще не успели избавиться от последствий предыдущих снегопадов. На северо-востоке припаркованные машины и вовсе оказались в плену: из-за перепада температур колеса сковало льдом. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но не справляются: просто не успевают расчищать дороги и тротуары, их вновь заметает снегом.

"Завтра уже ночные температуры будут около 10 градусов, по области — даже до минус 13, днем около минус 5 — минус 7, заметно похолоднее, и снег будет еще продолжаться. А вот со среды область высокого давления уже будет определять, дирижировать погодой", — говорит директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На этой неделе нас ожидает похолодание, пик заморозков прогнозируют в середине недели. В ночь на четверг температура может упасть до 26 градусов.

Февраль продолжает бить рекорды по количеству осадков. Начиная с выходных, каждый день московские сугробы увеличиваются на 10 сантиметров, а из-за перепада температур дороги сковывает льдом. Автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт. Московское метро переведено на усиленный режим работы.