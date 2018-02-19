Песков: стрелявшего в Кизляре проверяют на причастность к экстремистам

Полицейские выясняют возможную причастность устроившего стрельбу у храма в дагестанском Кизляре к экстремистским организациям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, накануне молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, еще один скончался в больнице, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала нападавшего.

"Ведется проверка на предмет причастности атаковавшего к экстремистским организациям. Продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе, которые имеют связи и с международным терроризмом", — сказал Песков. Он добавил, что силовые ведомства ведут напряженную работу по пресечению подобной активности.