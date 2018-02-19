У Рижского вокзала ребенок съехал с горки прямо под электричку

Следственный комитет проверяет обстоятельства ЧП в районе Рижского вокзала столицы. Накануне днем там едва не погиб малолетний мальчик: его задела электричка, когда он в присутствии отца катался с горки рядом с путями. Малыша доставили в больницу на вертолете.

Железная дорога возле Анненской улицы сегодня усеяна новыми знаками: "Не ходить по рельсам", "Берегись поезда". Рабочие отмывают и старые предупредительные таблички. Накануне здесь под колеса электрички с горки выкатился маленький мальчик.

Высота насыпи здесь порядка 10 метров, склон очень крутой, и даже если спускаться пешком, можно легко скатиться кубарем. Что уж говорить о том, если делать это на ледянке или "ватрушке". При этом опасные рельсы, по которым часто ходят поезда, находятся буквально в паре метров отсюда.

По словам очевидцев, мальчик был здесь не первый раз, причем в сопровождении папы, но накануне скатился слишком быстро и выскочил под поезд, следовавший по маршруту Звенигород-Царицыно. Ребенка эвакуировали вертолетом, его состояние — тяжелое. Он в реанимации. Впрочем, сразу после происшествия дети продолжили кататься с горки.

— Опасно очень — я хожу на работу здесь каждый день, я вижу, как дети катаются, конечно. А что делать? Ну, они страхуют, конечно, своих детей, я все понимаю — страшно.

Сегодня желающих прокатиться стало поменьше: будний день, да и горку замело снегом. Но поток детей с ледянками все равно не прекратился.

— На этом месте и битые стекла, и полно всего.

— И при этом все равно с ребенком сюда идете?

— Я надеюсь, что снег здесь, в общем-то, присыпал.

— Наверху стоят родители зачастую, я думаю, может, у них не первый, не последний ребенок. Почему не жалко — мне странно очень. Иногда и взрослые тоже этим грешат.

Часть горки засыпали песком и золой, однако никаких заграждений так и не установили. По факту вчерашнего ЧП проводит проверку Следственный комитет.