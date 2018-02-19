В Иране обнаружили часть обломков самолета

Часть обломков иранского самолета, потерпевшего в воскресенье катастрофу, обнаружена рядом с районом Денгезлю, передает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве транспорта Ирана.

Самолет разбился в горах, врезавшись в хребет Дена. На месте крушения работают альпинисты, в поисках участвует также армия.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, пропал с радаров через 50 минут после вылета. На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.