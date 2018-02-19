В Москве инкассатор попросил напарника купить кофе и убежал с 4 миллионами

Столичная полиция ищет инкассатора, который украл 4 миллиона рублей.

В полицию обратился начальник службы безопасности одной из инкассаторских служб. Он рассказал, что инцидент произошел 15 февраля на Золоторожском валу. Инкассатор попросил своего напарника купить кофе, а сам скрылся с сумкой с деньгами.

Как сообщает ТАСС, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступника и похищенного.