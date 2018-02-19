В Ростове-на-Дону умерла мать Кирилла Серебренникова

В Ростове-на-Дону скончалась мать режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в крупном мошенничестве.

Как рассказал ТАСС друг семьи, пожелавший остаться неназванным, 19 февраля ее тело было кремировано.

"Мать умерла после тяжелой болезни, была парализована. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели", — рассказал собеседник агентства.

Присутствовал ли сам режиссер на прощании с матерью, друг семьи не уточнил.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников является фигурантом дела о хищении более 70 миллионов рублей, выделенных на культурный проект "Платформа". По решению суда срок домашнего ареста обвиняемому был продлен до 19 апреля.