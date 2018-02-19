Обрушение крыши стоянки в Балашихе: тонны снега повредили 20 машин

В подмосковной Балашихе под тяжестью снега обрушилась крыша частной автостоянки. Металлический ангар сложился за считанные секунды, чудом обошлось без пострадавших, однако повреждения получили по меньшей мере 20 машин. За пользование крытой парковкой автовладельцы платили немалые деньги. Почему собственник не следил за ее состоянием? И кто возместит ущерб?

Все держалось, по сути, на нескольких металлических балках. Под весом неубранного снега конструкция рухнула на припаркованные машины. Под завалами оказались два десятка автомобилей.

Площадь обрушения — полтысячи квадратных метров. И тонны снега: до многих автомобилей попросту не добраться.

В первые минуты после обрушения автовладельцы бросились на поиски тех, кто мог остаться под завалами. Прибывшие сотрудники МЧС устроили перекличку, обследовали территорию и выяснили, что машины на парковке стояли пустые. Человеческих жертв удалось избежать.

За стоянку автолюбители платили пять с половиной тысяч рублей в месяц. Владельцы парковки от общения с пострадавшими отказываются. По словам местных жителей, никаких квитанций об оплате они не получали, договоры об аренде давно просрочены. Сотрудники стоянки уверяют, что здесь не работали и на месте обрушения якобы оказались случайно.

Сейчас предстоит выяснить сумму ущерба — по предварительным оценкам, она может составить более двадцати миллионов рублей. Не исключено, что компенсации владельцам поврежденных автомобилей будет выплачивать владелец стоянки.