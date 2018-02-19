Русские морозы могут помешать французской "Ницце" сыграть в Москве

Морозная погода, которая на нынешней неделе накроет Москву и ее окрестности, вполне может помешать футболу. Если матч ЦСКА – "Црвена Звезда" в среду, 21 февраля, пройдет, предположительно, при мину 10 градусов, то игра "Локомотив" – "Ницца" в четверг может быть отменена из-за 20-градусного холода.

Как уже сообщали Вести.Ru, первый матч железнодорожников во Франции завершился их волевой победой со счетом 3:2. Теперь же соотечественники Наполеона едут за реваншем, но получат в соперники не только игроков "Локо", но и сильнейший мороз. Впрочем, при мину 20 градусах матчи Лиги Европы могут быть отменены и перенесены на более поздний срок.

"Игра между "Локомотивом" и "Ниццей", которая намечена на 22 февраля, может оказаться под угрозой – в этот вечер ожидается "минус 13-15", а может быть и больше", – цитирует телеканал "Царьград-ТВ" начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. Он также отметил, что погода на северо-востоке Москвы, где расположена "РЖД Арена", всегда холоднее, чем в других районах города.