Знаменитый биатлонист Бьорндален раздумывает над завершением карьеры

Выдающийся норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален может завершить карьеру в конце текущего сезона. 44-летний спортсмен не попал на Игры в Пхенчхане по решению тренерского штаба сборной Норвегии.

В настоящее время Оле-Эйнар Бьорндален находится на Олимпиаде, как зритель и как консультант сборной Белоруссии, в составе которой выступает его жена Дарья Домрачева. " "Конечно, я бы тоже хотел соревноваться, – приводит слова Бьорндалена "Спорт-Экспресс". – Однако я не был достаточно силен в квалификации. Сейчас я делаю, что могу как зритель. Слежу за гонками".

Оле-Эйнар еще не принял окончательного решения о завершении карьеры. "Буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен. Мне нужно обсудить это вместе с семьей: спросить дочь Ксению и Дарью. Тогда и получу точный ответ. Это сложный вопрос. Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований, но нужно взглянуть на мое здоровье, увидеть общую картину и принять главное решение после сезона".