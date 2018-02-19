Завершился московский этап Гран-при по художественной гимнастике

Соревнования стали первыми в новом сезоне. За медали боролись лучшие спортсменки из 37 стран, престижный международный турнир уже назвали неофициальным чемпионатом мира. И настоящим триумфатором прошедших состязаний стала сборная России.

Ни намека на усталость, даже если она и есть во второй день напряженных соревнований. Сильнейшие спортсменки со всего света — в финал вышли лучшие из лучших. С пятью обручами выступают четыре команды. Россия значительно опережает Узбекистан и Финляндию, но уступает Болгарии — всего на 0,3 балла. Но шанс забрать золото еще есть. Тем более с такой поддержкой на трибунах.

Больше такую возможность российская команда не упускала. За блестящее выступление со скакалками и мячами — заслуженное первое место.

— Конечно, нам не все удалось. У нас были ошибки. Впереди целый сезон. Мы будем стараться предотвратить их.

Зрители ждут выступления своих любимец — сестер Авериных. Звезды российской гимнастики; многократные чемпионки мира и Европы. Сомнений, что их выход будет триумфальным, нет ни у кого. Но, к сожалению, Арина Аверина буквально в последний момент снимается с участия — дала знать о себе старая травма. А вот ее сестра Дина моментально вырывается в лидеры.

Безоговорочная победа в этом виде. На очереди — мяч и булавы. Гимнастки выступают с индивидуальной программой. На ковре одна из сестер Авериных — Дина. После нее всем остальным, конечно, выступать будет непросто. Ко всем своим наградам Дина в рамках этого Гран-при уже завоевала одно золото. Будет и еще одно — лишь с мячом Дина уступит гимнастке из Болгарии.

"Было тяжело, потому что это первые соревнования, и сразу четыре вида в один день и три — в другой. Было, конечно, тяжело. Но я думаю, что я, конечно, не все сделала, но справилась", — рассказывает сама трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

С булавами российские спортсменки забрали сразу два места — первое и второе. Еще одна звезда российской художественной гимнастики, Александра Солдатова, завоевала серебро. Как и с лентой — тут ее опередила гимнастка из Белоруссии.

А вот за день до этого в самой престижной программе — многоборье "Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой — наши гимнастки заняли весь пьедестал. Сестры Аверины — на первом и втором месте, а Юлия Бравикова стала третьей. Так что настроение на весь сезон — уже победное.