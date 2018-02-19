Появился сайт, отслеживающий положение машины Tesla в космосе

Американский инженер Бен Пирсон совместно с НАСА создал сайт Whereisroadster.com ("Где Roadster?"), который позволяет отслеживать местонахождение отправленного в космос автомобиля Tesla Roadster в реальном времени. По словам Пирсона, множество людей обеспокоены судьбой уникального проекта Илона Маска, сообщает The Verge.

Ранее сообщалось, что в начале февраля самая тяжелая ракета в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту была запущена к Марсу. На электрокаре установили камеры, которые транслировали полет "Теслы" в первые часы после запуска, однако потом они были отключены.

На сайте Whereisroadster.com представлена подробная информация о перемещении "Теслы" в космосе. В частности, показывается его удаленность от Земли и от Марса (в настоящий момент эта цифра составляет чуть больше 220 миллионов километров), а также скорость ракеты Falcon Heavy, на борту которой находится автомобиль (10,8 тысячи километров в час).

Кроме того, на сайте Whereisroadster.com осуществляется прогнозирование путешествия "Теслы" на полтора года вперед. Так, к октябрю автомобиль должен приблизиться к Марсу на максимально возможное расстояние (7,3 миллиона километров).

Ученые выяснили, что существует вероятность падения "Теслы" на Землю.