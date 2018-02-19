В столице открылся предпринимательский форум "Трансформация"

В Москве открылся крупнейший предпринимательский форум "Трансформация". Он объединил десятки тысяч успешных коммерсантов и авторитетных экспертов, которые готовы поделиться собственным опытом ведения бизнеса. Говорили участники и о создании международных бизнес-проектов, развитии деловых связей и цифровых технологий.

Казалось, что всех участников форума не вместит даже спорткомплекс "Олимпийский". По оценкам организаторов, мероприятие привлекло внимание тридцати тысяч человек. Это начинающие и уже состоявшиеся бизнесмены, директора предприятий, ведущие менеджеры, которые пришли послушать лучших бизнес тренеров и предпринимателей страны.

"На сцене будут выступать лучшие эксперты в стране, 24 эксперта, которые будут делиться инструментами повышения экономических показателей компании", — говорит ректор московской школы бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.

Начался форум с открытого диалога предпринимателя Оскара Хартмана и мэра Москвы Сергея Собянина. Говорили в том числе и о роли женщин в бизнесе.

"У Москвы женское лицо, в Москве женщин больше, чем мужчин, и на всех предприятиях женщины — это действительно драйверы, это энергия Москвы, это красота Москвы, и я поэтому поддерживаю и хочу сказать нашим москвичкам большое спасибо", — заявил мэр столицы.

Полное название форума — "Трансформация-2. Выход за рубеж". Основная тема разговора — ведение бизнеса за границей и реализация экспортного потенциала столичных бизнесменов. Этот аспект и стал отличительной чертой сегодняшнего форума от форума "Трансформация", который проходил в прошлом году и стал крупнейшей бизнес-школой в России. Ведущие предприниматели страны учат молодых бизнесменов на примерах развития своих бизнес-проектов.

"Мы тогда развивались очень быстро, заходили в рыночные ниши, инвестировали. Набрали долгов, и в 2008-м пришли банки и отозвали кредитные линии. И я очень хорошо помню этот момент, это бессилие", — говорит предприниматель и инвестор Игорь Рыбаков.

Также участники обменяются мнениями на нескольких дискуссиях. Будут говорить о ведении бизнеса в Китае и США, основных трендах цифрового бизнеса.

Организаторы заявили, что форум будет идти два дня с 10 до 19 часов без кофе-брейков и перерывов на обед: мол, уж кто-кто, а предприниматели работать в таком режиме точно готовы.