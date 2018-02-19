Пожилой рецидивист устроил дебош на борту самолета Красноярск - Москва

Авиапассажир устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Красноярска в Москву. Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс, он оскорблял бортпроводников, ругался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам занять свуои места. В результате нарушителя порядка сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции в аэропорту Красноярска. Общение дебошира со стражами порядка попало на видео.

Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля.

"Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.", — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.



К слову, 61-летний задержанный оказался неоднократно судимым жителем Норильска.

