Триста десантников прошли на лыжах более семи тысяч километров в честь 100-летия Красной армии

Российские голубые береты отметили 100-летие Красной армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища беспрецедентным лыжным пробегом. Триста бойцов из девяти подразделений ВДВ за 16 дней преодолели в общей сложности 7500 километров. По пути они посетили 158 населенных пунктов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главкома Воздушно-десантных войск Андрея Сердюкова.

Все десантники добрались до Рязани 19 февраля. Генерал-майор Виктор Купчишин уточнил, что один из самых сложных участков трассы достался седьмой десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска. Им пришлось пройти на лыжах 1354 километра.

Рязанский военный ВУЗ – один из старейших в России. Его формирование началось еще в 1918 году, когда в городе было создано пехотное училище. Потом в нем постепенно стали готовить командиров для подразделений ВДВ. А в 1964 году учебное заведение было окончательно переименовано в Высшее воздушно-десантное командное училище.