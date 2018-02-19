Расстрел в Кизляре: СКР рассматривает версию теракта

Следователи подозревают, что стрельба в Кизляре могла быть терактом, говорится в сообщении СК РФ. Эта версия рассматривается в числе прочих.

В воскресенье рядом с одним из православных храмов в Кизляре мужчина 1995 года рождения открыл стрельбу. Погибли четыре женщины, трех раненых доставили в больницу, где позже одна из них скончалась.

Стрелок ранил двух сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания и был уничтожен.

Погибших похоронят на территории храма во вторник, 20 февраля.