Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой

Представители WADA сорвали вечернюю тренировку фигуристки Алины Загитовой. Спортсменка была вынуждена досрочно прекратить занятия, чтобы сдать допинг-тесты.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови", — сообщили РИА Новости штабе команды из России. — в свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана".

Алина смогла провести на тренировке лишь пять минут. Таким образом, серебряный призер в командном турнире и претендентка на победу в одиночном турнире Алина Загитова была вынуждена изменить график подготовки.