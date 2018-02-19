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19 февраля 201814:57

Сочинец заказал убийство родителей и маленькой сестры ради наследства

МВД РФ

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Три миллиона рублей был готов заплатить 22-летний житель Сочи за заказное убийство ближайших родственников, мешавших ему вступить в права наследства, сообщила пресс-служба СКР. Обошлось без кровопролития — "исполнителем" выступил сотрудник полиции. Задержание злоумышленника сняли на видео.

 

Молодой человек претендовал на дом и прочее имущество своих родителей, которые нянчились с его малолетней сестрой — именно отец, мать и маленькая девочка должны были пасть жертвами убийцы. Но уже на этапе поиска исполнителя к делу подключились оперативники, "делегировавшие" одного из сотрудников в качестве достойного киллера. Тот озвучил стоимость услуг — 3 миллиона рублей — и получил в ответ расписку с обязательством выплатить деньги и охотничий нож — по замыслу заказчика, расправиться с ними необходимо было именно с его помощью.

Более того, злоумышленник рассказал потенциальному подельнику о расположении комнат в доме, наличии камер видеонаблюдения и собаки, охраняющей наследство. Молодого человека взяли досрочно, хотя следователи и успели сымитировать убийство и подготовить фотографии родителей в крови.

Заказчика взяли под стражу, где он и будет дожидаться суда.

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