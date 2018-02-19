Российские боевые самолеты нужно строить с учетом сирийского опыта, считает Шойгу

Российские авиаконструкторы должны как можно быстрее применить опыт, полученный в сирийском военном конфликте, в новых боевых самолетах. Об этом заявил Сергей Шойгу во время посещения Новосибирского авиационного завода. При этом министр обороны призвал не забывать про качество, и сделать его "ключевым критерием", сообщает пресс-служба военного ведомства.

Директор предприятия Сергей Смирнов рассказал главе Минобороны, что заказов у Новосибирского завода достаточно для полной загрузки производства, а контракт на поставку российским ВКС истребителей-бомбардировщиков Су-34 будет выполнен в срок.

Также сегодня Сергей Шойгу посетил красноярский завод "Красмаш". Это один из ведущих производителей ракетной техники. Министру показали основные цеха предприятия – механообрабатывающий, сварочный и окончательной сборки.