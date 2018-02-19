Голкипер Василий Кошечкин сыграет в четвертьфинале Олимпиады

Хоккеисты команды Олимпийские атлеты из России в четвертьфинале турника в корейском Пхенчхане сыграют с победителем пары Словения – Норвегия. Ворота нашей команды в этой встрече будет защищать голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин.

Об этом сообщил журналистам представитель тренерского штаба команды из России Харийс Витолиньш. Кошечкин является основным вратарем россиян на Олимпиаде, он провел все три матча группового турнира и только в игре против Словнении был заменен в концовке.