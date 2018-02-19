Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет

Федерация керлинга России просит Следственный комитет разобраться в деле Александра Крушельницкого. В допинг-тесте бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Федерация керлинга считает необходимым провести следствие с целью выяснить – каким образом допинг мог попасть в организм Крушельницкого. Сам спортсмен категорически отрицает употребление различных препаратов. Поэтому существует версия , согласно которой кто-то мог сознательно подмешать допинг керлингисту.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Александр Созин сообщил ТАСС, что его организация обратилась в Следственный комитет. "Федерация направила заявление в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации", — заявил Созин.