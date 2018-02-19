"Фейсбук" будет проверять покупателей политической рекламы с помощью почтовых открыток

Купить в "Фейсбуке" рекламу с политической подоплекой станет сложнее. Представители соцсети собираются ввести систему идентификации подобных пользователей, в рамках которой они будут получать по почте открытку со специальным кодом. Без его ввода разместить коммерческое сообщение будет невозможно, сообщает Reuters.

В первую очередь, под новую систему индентификации попадут пользователи, которые будут продвигать посты, связанные с американскими выборами. Нововведение связано с выдвинутыми США в адрес России претензиями во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Российские власти свою причастность к результатам голосований американцев отрицают.

"Система почтовой аутентификации поможет нам убедиться в том, что потенциальный рекламодатель находится на территории США", — заявила исполнительный директор Facebook Кэти Харбат.

Пресс-секретарь "Фейсбука" Энди Стоун отметил, что новую систему идентификации рекламодателей запустят к промежуточным выборам в ноябре 2018 года

Американские власти считают, что российская "фабрика троллей" публиковала в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США. Представители "Фейсбука", "Твиттера" и "Инстаграма" утверждают, что эти записи видели миллионы американцев.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы президента.