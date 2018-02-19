По первому участку Большого кольца метро уже пустили поезда

Две недели остается до запуска первого участка Большого кольца метро. Его протяженность — десять с половиной километров. Отрезок включает в себя пять станций от "Делового центра" до "Петровского парка". Между ними уже курсируют поезда, но пока без пассажиров.

Первый участок Большого кольца от "Петровского парка" до "Делового центра" готов почти на 100 процентов. Сейчас здесь проверяют работу всех инженерных систем и проводят обкатку поездов. Движение на этом отрезке откроют полностью уже через одну, максимум две недели.

На финишной стадии специалисты работают круглосуточно и без выходных. Основное внимание — системам жизнеобеспечения. Прорабатывают все возможные сценарии нештатных ситуаций — например, пожары или задымления.

"Здесь применены специальные дымозащитные шторы, которые в случае задымления опускаются и отсекают контур станции метро от пересадки, тем самым спасая пассажиров в случае непредвиденных ситуаций", — рассказал инженер Александр Шаймухаметов.

Дизайн новых станций хорошо знаком москвичам: гранит в сочетании с мрамором. Например, на "Петровском парке" камень зеленоватый, поскольку на этой станции есть переход на зеленую ветку — Замоскворецкую линию метро. На "Хорошевской" камень красно-бордовый: здесь пересадка на Таганско-Краснопресненскую.

В первый участок Большого кольца входят пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Общая протяжённость отрезка — примерно десять с половиной километров.

Параллельно идет масштабное строительство и на других участках. Большая кольцевая будет включать в общей сложности 31 станцию. Она позволит москвичам значительно экономить время. Чтобы попасть на соседнюю ветку, ехать в центр не потребуется.

"На Большой кольцевой линии метро на 68 километрах и 31 станции везде развёрнуты работы. Первый участок в этом году будет введён, где-то мы входим в стройку. Считаем, что к 2021 году мы можем замкнуть полностью этот участок. ТПК будет как центральное большое ожерелье, на которое будут нанизаны новые ветки метро", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

А всего за три года планируют сдать 50 новых станций метро. На грандиозную стройку потратят примерно 500 миллиардов рублей.

"Никогда ещё в истории Москвы в таком количестве единовременно метро не сдавалось, да и в мире таких примеров единицы. Сегодня только в Китае в крупных городах есть примеры, когда они по 20-30 станций сдают в год. То есть, это очень большой объём, который, конечно, требует концентрации всех усилий", — говорит Марат Хуснуллин.

При строительстве новых станций специалисты заранее готовят дополнительные съезды, чтобы в будущем каждую линию можно было продлить дальше.