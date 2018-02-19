Четверку российских биатлонистов распределили по этапам

Во вторник, 20 февраля, в олимпийском Пхенчхане состоится очередная гонка – смешанная эстафета, в которой принимают участие и мужчины, и женщины. Накануне старта стала известна расстановка по этапам биатлонистов из команды Олимпийские атлеты из России.

Известно, что МОК допустил до Игр-2018 всего четверых наших "стреляющих лыжников", так что у тренеров не было вопроса – кто побежит? Выступить придется всем четверым. Первой на женском этапе побежит Ульяна Кайшева, следом за ней Татьяна Акимова и Антон Бабиков, завершать смешанную эстафету у россиян будет Матвей Елисеев.