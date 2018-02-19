Эксперты советуют Минкультуры дать Носкову звание "заслуженного артиста"Читайте нас в Telegram
Экспертный совет при министерстве культуры РФ, занимающийся присуждением государственных наград и званий, рекомендовал присудить певцу и композитору Николаю Носкову звание заслуженного артиста РФ.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты тайного голосования, которое прошло в Минкультуры. Большинство участников встречи высказались за присуждение музыканту данного звания.
По словам композитора Алексея Рыбникова, певец очень много сделал. Российский артист балета Николай Цискаридзе выразил удивление, что Носков до сих пор не заслуженный артист РФ.
Собравшиеся также одобрили вручение наград и званий певице Ларисе Долиной, актеру Сергею Маковецкому, театральному режиссеру Рудольфу Фурманову и ряду других деятелей культуры.
Поскольку решения экспертного совета носят рекомендательный характер, списки будут переданы в администрацию президента РФ.
Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ отказало Носкову в звании заслуженного артиста России, сославшись на то, что решение принималось экспертным советом, в который входят профессионалы культурного сообщества.
Вскоре появилась петиция, адресованная Минкультуры и Госдуме, с "протестом против необоснованного решения Министерства культуры РФ о не присуждении звания Заслуженного артиста певцу Николаю Носкову". Под ней поставили свои подписи около 4,5 тысяч человек.
62-летний Николай Носков начинал музыкальную карьеру в составе таких коллективов, как ансамбль "Москва" и рок-группа "Парк Горького". Наибольшей популярности певец добился уже сольно, в числе его хитов — "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово". Является пятикратным обладателем премии "Золотой граммофон".
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