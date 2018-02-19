Путин: социально ориентированным НКО выделят 8 миллиардов

Социально ориентированным некоммерческим неправительственным организациям, которые реализуют социально значимые проекты в области защиты прав и свобод человека, выделят 8 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества должен провести конкурсы и по их результатам предоставить гранты НКО. Фонду поручено обеспечить целевое расходование денег и предоставить соответствующий отчет в Управление делами президента.