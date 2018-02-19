Пьяный кузбассовец изрезал ножом задевшего его на эскалаторе молодого человека

Двадцатилетнего жителя Кемеровской области зарезали на глазах его знакомых, наблюдавших за выяснением отношений двух молодых людей, не поделивших один эскалатор, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельного противостояния.

Две подвыпившие компании свел случай: на эскалаторе в торгово-развлекательном центре Прокопьевска один молодой человек невольно задел другого, после чего противники сошлись в разговорном жанре, но доказать свою правоту ни один из ни не смог. Выяснение отношений перенесли на пустынную улицу, где ратовавшие за соблюдение норм приличия при перемещении на сложных механизмах бойцы дали волю кулакам.

Первым на снег упал 22-летний парень, но бой на этом не закончился, поскольку его тут же оседлал противник и принялся методично добивать. В этот момент оказавшийся в партере соперник выхватил нож и нанес им более 10 ударов, пара из которых оказались смертельными — спасти потерпевшего не удалось, он умер в больнице.

Пьяного подозреваемого задержали недалеко от "ринга" — он и не думал никуда скрываться. Теперь ему грозит до 15 лет в колонии по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".