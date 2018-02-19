Президент подписал пакет законов об амнистии капиталов

Президент подписал пакет законов об амнистии капиталовЧитайте нас в Telegram
Пакет законов о втором этапе налоговой амнистии подписал президент России Владимир Путин. Законы вступают в силу со дня их официального опубликования. Они уже размещены на портале правовой информации. Второй этап амнистии будет проведен с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.
Закон о налоговой амнистией был принят Думой 9 февраля 2018 года и одобрен членами Совета Федерации 14 февраля. При этом в Госдумы были внесены три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов депутатами трех думских фракций — Андреем Макаровым ("Единая Россия"), Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия"), Алексеем Диденко (ЛДПР) и Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия"), сообщает "Интерфакс".
Предлагается в полном объеме сохранить объем гарантий для тех, кто воспользовался предоставленной возможностью декларирования. Под амнистию попадут счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, если они были закрыты до 1 января 2018 года. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, могут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.
Параллельно в Налоговый кодекс внесены изменения в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.
Согласно действующему законодательству, принятому в 2014 году, предусматривался переходный период — в случае ликвидации КИК до 31 декабря 2017 года ее собственник в России освобождался от налога на доходы физических лиц по ставке 13% по имуществу, получаемого от ликвидируемой контролируемой иностранной компании. При этом такое освобождение касалось любых получаемых при ликвидации активов контролируемой иностранной компании в виде имущества и имущественных прав, за исключением денежных средств.
В случае выкупа активов контролирующим лицом у своей контролируемой иностранной компании и ее последующей ликвидации, доходы от ликвидации такой контролируемой компании не подлежали обложению в России налогом на прибыль. Ликвидируемые до конца 2017 года контролируемые иностранные компании не признавались налоговыми резидентами даже при наличии признаков фактического управления такими компаниями из России.
Теперь предельные сроки ликвидации КИК продлеваются до 1 марта 2019 года. Также освобождаются от налогов любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает физическое лицо при ликвидации контролируемой иностранной компании при ее закрытие до этого срока. Ранее под амнистию подпадало только имущество, но не денежные средства. Теперь амнистия распространена и на денежные средства.
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