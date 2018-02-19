Керлингистки России выиграли у сборной Дании с минимальным счетом

Женская команда Олимпийских атлетов из России по керлингу завершила очередной игровой день на Олимпийских играх в Южной Корее. Во втором поединке дня наши спортсменки встречались с представительницами Дании и долго вели в счете. В концовке соперницы сравняли счет и наша сборная выиграла только в 10-м энде – 8:7.

Матч поначалу напоминал "качели": вели наши (2:0, 5:2, 7:4), но датчанки все время догоняли (2:2, 4:5 и 7:7). В решающем энде россиянки смогли сохранить спокойствие и выиграли с минимальным перевесом.