Бобслеисты Канады отодвинули немцев от золота Игр. Россияне - 20-е

Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко, выступающие на Олимпиаде на бобах-двойках, заняли только 20-е место в итоговой расстановке команд. Во второй день победили бобслеисты из Канады Джастин Криппс и Александер Копакс, которые сумели опередить лидеров первого дня из Германии.

Впрочем, выиграть золото "чисто" у канадцев не вполне получилось: немцы Францеско Фридрих и Торстен Маргис показали абсолютно такое же время и поделили с соперниками первое место. Большая редкость в бобслее. Третье место в споре еще с двумя дуэтами из Германии вырвали латвийцы Оскарс Мельбардис и Янис Стренга. Еще одна российская пара — Максим Андрианов и Юрий Селихов – после двух попыток оказалась на 29-м месте и в большой финал не попала.