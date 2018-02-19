Хоккеистки из России будут бороться за бронзу Игр-2018

Хоккеистки России не смогли пробиться в финал олимпийского турнире. В полуфинале они уступили канадкам с результатом 0:5 и теперь поспорят со сборной Финляндии за бронзовые медали.

Сборная Канады вышла вперед уже на второй минуте после броска Дженнифер Уэйкфилд. Но развить успех фавориткам не удалось. Этот гол остался единственным в первом периоде. Во второй 20-минутке канадки также забросили одну шайбу. И только в третьем периоде хоккеистки из России устали, и канадским хоккеисткам удалось забросить еще три шайбы и снять все вопросы о победителе встречи.

Сборная Канады выиграла 5:0 и теперь встретится с американками в финале. Команда России сыграет в матче за третье место со сборной Финляндии.