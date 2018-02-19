Жители Новочеркасска сняли на видео редкое погодное явление

Редкое для России метеорологическое явление — снежную грозу — могли наблюдать в ночь на воскресенье жители ростовского Новочеркасска. Ряд горожан даже сняли удивительную непогоду на видео.

На кадрах видно, что удар молнии сопровождает не привычный по летним дням дождь, а обильный снег. И если в Канаде и странах Скандинавии, по уверениям экспертов, такого рода соседство вполне обыденно, то в отечестве прежде снежные молнии фиксировались разве что в Мурманске.

Причиной "молниеносного сочетания", по данным сайта Privet-Rostov.ru, мог стать вторгшийся в регион теплый циклон, в результате температура резко поднялась на 12-16 градусов выше февральской нормы.