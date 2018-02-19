Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Таиланде

Двигатель турбовинтового самолета отказал через минуту после взлета. К счастью, пилоту удалось безопасно посадить машину, на борту которой находились 84 человека. Один из пассажиров снял инцидент на видео.

ЧП произошло в воскресенье, 18 февраля, в аэропорту Саконнакхон (Sakon Nakhon), который находится в одноименной провинции на северо-востоке Таиланда. Рейсы сюда совершают только две авиакомпании — Thai AirAsia и Nok Air, и вот у последней как раз и возникли проблемы.

"Меньше чем через минуту после взлета в турбине дважды что-то вспыхнуло, затем двигатель отключился", — рассказал один из пассажиров.

Местные издания отмечают, что пилот отлично справился с ситуацией, посадив самолет с одним двигателем, — в конце видеозаписи слышны аплодисменты.