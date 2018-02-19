В "Матросской тишине" сменился начальник, но VIP-камер так и не нашли

На фоне скандала с VIP-камерами, о которых заявили правозащитники, сменился начальник СИЗО "Матросская тишина". Как пояснили в УФСИН, Владимир Клочек вышел на пенсию.

Как уточнил РИА Новости начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз, в СИЗО-1 назначен новый начальник — подполковник Сергей Поздеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления в Кировской области.

В свою очередь зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что VIP-камеры располагались в одном из корпусов "Матросской тишины". Для удобства арестантов там стоял современный холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз.

После скандала с VIP-камерами в "Матросской тишине" прошла серия увольнений, включая замначальника и начальника СИЗО.