"Прямой эфир": дочери Спартака Мишулина угрожают фанаты Еремеева

Фанатов актера Тимура Еремеева огорчило его незвездное происхождение. Их не устроила правда о ДНК, которую спустя 12 лет после смерти Спартака Мишулина не нашли на костюме Карлсона. Фанаты стали травить родную дочь Спартака Мишулина Карину. Ей пришлось уволиться из-за этого из Театра Сатиры, на сцену которого она выходила с четырех лет. Кто открыл охоту на законную дочь народного артиста?

Ее обвиняют в нападении на новоявленного внука артиста. И все из-за того, что Карина пытается узнать правду о новоявленных родственниках. Карина навестила Эдуарда Сорокина из Твери после того, как ДНК Тимура Еремеева совпала с его ДНК. Он называет себя внебрачным внуком Спартака Мишулина. Встреча Карины с еще одним братом и племянником – в "Прямом эфире" у Андрея Малахова.

Костюм Спартака Мишулина был направлен на экспертизу в Швецию. Живого биоматериала на нем обнаружить не удалось.

"Подвести человека к тому, чтобы он написал заявление по собственному желанию в театрально-творческой среде очень легко", — считает адвокат Инга Черваненко.

Она настаивает на том, чтобы Карина Мишулина защищала себя.

К вопросу об увольнении руководство Театра Сатиры подвело Карину в антракте во время спектакля. Возможно, в театре могли обидеться на решение семьи об эксгумации тела актера.

"Ситуация тупиковая. Надо просто протянуть друг другу руки", — обращается к конфликтующим из-за родства сторонам актриса Ольга Богданова.

Она играла вместе со Спартаком Мишулиным в антрепризе, а с Тимуром Еремеевым в Театре Российской армии.

Карина Мишулина никак не может понять, каким образом Тимуру Еремееву удалось всех обаять. По ее словам, ей было достаточно одной личной встречи, чтобы понять, что он – "холодный, расчетливый, идущий по трупам и не умеющий любить человек".

Правда, Мишулина не против того, чтобы у нее появился брат. Но она требует доказательств родства.

В Твери нашелся еще один внебрачный сын Мишулина — Владимир. Он родился еще до брака Спартака и Валентины. У Карины есть доказательства, что в год рождения Владимира ее папы в Твери не было. Когда Мишулин туда приехал, он официально женился, десять лет жил в городе, служил в театре. Карина вместе с мужем поехала в Тверь, чтобы увидеть письма, которые писал ее отец. Эдуард Сорокин встретился в кафе со своей, как он думает, родственницей. Он сказал ей, что писем у него с собой нет, но он может съездить за ними. Уехал и не вернулся, сославшись на неотложные дела. Но что успел рассказать Карине внебрачный внук Мишулина? Как Карину встретили в Вологде?

Расследование "Прямого эфира" продолжается. Смотрите на канале "Россия".