Amazon хаотично рассылает секс-игрушки людям, которые их не заказывали

Клиенты интернет-магазина Amazon пребывают в ужасе – им в массовом порядке приходят товары, которые они не заказывали. Среди них есть безделушки, дорогостоящие предметы бытовой техники и даже секс-игрушки. В службе поддержки Amazon разводят руками, расследование перешло в ведомство полиции.

Безумие с посылками из Amazon началось в начале года и продолжается до сих пор, отмечает Daily Beast.

Все обладатели странных подарков говорят одно и то же: сначала произошедшее показалось им случайностью, потом чем-то смешным и нелепым, а затем – страшным.

Американка Никки, которая получила от неизвестных благодетелей секс-игрушку, шнур для Bluetooth и наушники, попыталась выяснить, в чем дело, у службы поддержки "Амазона". Это делу не помогло – операторы давали разные советы и, казалось, думали, что Никки их разыгрывает.

Пожилая пара из Бостона получила в начале февраля более 20 посылок неизвестного происхождения. Без интимных товаров не обошлось и в этот раз, отмечает Boston Globe. Представители "Амазона" заявили, что расследуют это дело, однако никаких ответов пенсионеры пока не получили.

Третьими обладателями крупной партии "подарков" от Amazon стали обитатели одного из студенческих общежитий в Канаде. Молодым людям удалось выяснить лишь, что некоторые товары были оплачены подарочными картами. Представители магазина посоветовали студентам просто "принять подарки".

Некоторые журналисты решили, что компания сама рассылает бесплатные товары, чтобы повысить лояльность клиентов и получить больше положительных отзывов на свою продукцию, однако представители "Амазона" эту информацию опровергли. По их словам, количество позитивных комментариев к товарам, попавшим в "подарочные наборы", не увеличилось.

Сотрудники компании уверяют также, что адреса клиентов не могли пропасть из их базы. Скорее всего "благодетели" нашли контакты "счастливчиков" где-то еще.

Представители "Амазона" продолжают расследование загадочных инцидентов.