Электронная кожа покажет данные ЭКГ человека прямо на его руке

В ближайшем будущем так называемая электронная кожа сможет не только обнаруживать проблемы со здоровьем, но и показывать их миру, выводя данные прямо на дисплей. Последний будет расположен на руке человека.

Японские специалисты из Университета Токио и крупной японской типографии Dai Nippon Printing разработали новый ультратонкий эластичный дисплей, плотно прилегающий к коже и способный показывать меняющиеся графики ЭКГ. Эти данные снимаются воздухопроницаемым датчиком-электродом. Последний закреплён на коже.

Разработанный датчик состоит из особого воздухопроницаемого электрода и беспроводного коммуникационного модуля. Медицинские данные, собранные сенсором (такие как электрокардиограмма), могут затем отправляться по беспроводной сети на смартфон, чтобы пользователь мог их тут же изучить, или в облако для сохранения.

Так, в последнем исследовании новый дисплей показал меняющиеся графики ЭКГ, которые были первоначально сохранены в памяти.

Дисплей состоит из массива микросветодиодов (16 на 24) и растягивающихся проводков, расположенных на гибком листе.

"Наш кожный дисплей показывает простые двигающиеся графики. Поскольку он сделан из тонких и мягких материалов, он может легко деформироваться", — говорит руководитель проекта Такао Сомэя (Takao Someya) из Университета Токио.

Дисплей может растягиваться на 45 процентов от своей первоначальной длины. И он более устойчив к носке и растяжению, чем предыдущие носимые дисплеи. Он построен на новой структуре, которая минимизирует напряжение, возникающее в результате растяжения на стыке твёрдых и мягких материалов, таких как микросветодиоды — эластичная проводка. Обычно именно оно и становится причиной повреждения других материалов.

Новый сенсор может носиться на коже постоянно в течение недели, не вызывая при этом воспаления.

Хотя такой сенсор, разработанный в предыдущих работах, уже был способен измерять температуру и давление, теперь он также успешно зафиксировал электрокардиограмму.

По мнению японских специалистов, в будущем они могли бы производить такие ультратонкие "умные" устройства, например, для пожилых людей. Это позволит родственникам или медицинским сотрудникам отслеживать их жизненно важные показатели.

"Современное общество с обилием людей преклонного возраста требует удобных для ношения датчиков для мониторинга жизненно важных показателей пациентов. Они могут снизить нагрузку на самих больных и на членов их семей, обеспечивающих уход. Наша система может стать долгожданным решением для удовлетворения этой потребности, что в конечном счёте приведёт к улучшению качества жизни многих людей", — говорит Сомэя.

Специалисты надеются вывести такой дисплей на рынок в течение следующих трёх лет, улучшив за это время свойства разработки, оптимизировав её структуру и другие характеристики.

О последней разработке японских учёных было рассказано на недавней конференции Американской ассоциации содействия развитию науки.

К слову, ранее исследовательская группа под руководством Сомэя представила и другие решения. Так, его группой был создан одноразовый датчик мокрого подгузника. Другие учёные также работают над созданием электронной кожи. Одна из них "научилась" обновлять себя, другая способна светиться при нажатии.