Бойня в Кизляре: сержант полиции рассказал, как ликвидировали убийцу

Получивший ранение у православного Свято-Георгиевского храма в дагестанском Кизляре сержант полиции Магомед Рамазанов рассказал об операции по нейтрализации 22-летнего террориста. Видеозапись его рассказа обнародовали СМИ.

Магомед Рамазанов рассказал, что выехал на срочный вызов — в церкви кто-то стреляет. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то увидели человека с ружьем. Он увидел полицейских и выстрелил по служебному УАЗику, сообщает ТАСС.

Сержант Рамазанов также выстрелил в сторону нападавшего и отогнал его в тупик. Потом подъехали еще патрульные экипажи полиции. Налетчик был окружен, и в перестрелке ликвидирован.

У одного из православных храмов в дагестанском Кизляре местный житель 18 февраля открыл огонь по людям, пришедшим на богослужение. Он начал стрелять в церкви и у нее. Погибли пять человек, это прихожанки церкви. Среди погибших — заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова, а также председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района Вера Моргунова. Еще четыре человека, в том числе полицейские, были ранены.

Мотивы нападавшего отрабатываются. В ходе следствия рассматриваются все версии, включая теракт. У злоумышленника на ножнах были написаны экстремистские высказывания ваххабитского толка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105, части 3 статьи 30 и статьи 317 Уголовного кодекса России ("Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", а также "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").