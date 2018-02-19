Росгвардейцы спасли троих провалившихся под лед мужчин в Москве

Трое мужчин на снегоходах провалились под лед около Рублевской станции водоподготовки. К счастью, пострадавших вовремя заметил один из росгвардейцев, патрулировавших эту территорию. Спасение пострадавших попало на видео.



ЧП произошло вечером субботы, 17 февраля.



"Спасение молодых людей, оказавшихся в ледяной воде, осложнялось сильным течением. Вытаскивая пострадавших из смертельной ловушки, росгвардейцы осознанно рисковали собственными жизнями", — рассказали в ведомстве.



Участвовавшие в спасательной операции силовики в ближайшее время будут представлены к наградам.

