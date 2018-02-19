На станции метро "Чистые пруды" школьница упала на рельсы

Школьница упала на пути на станции московского метро "Чистые пруды" Сокольнической линии, отделавшись ушибами и растяжением.

Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, который отметил, что жизни потерпевшей ничего не угрожает.

По его словам, у 15-летней москвички внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы. Это произошло в 17 часов 35 минут по московскому времени.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, после чего с путей девушку извлекли сотрудники МВД и доставили в комнату полиции, где пострадавшей была бригада скорой помощи.

Со школьницей беседует инспектор по делам несовершеннолетних, на место происшествия вызваны ее родители.

На график движения на красной ветке инцидент не повлиял.