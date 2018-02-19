Дженнифер Лоуренс уходит из кино

27-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино. Актриса планирует посвятить себя социальному активизму. В настоящее время звезда "Голодных игр" сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая занимается борьбой с коррупцией, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Последний фильм, в котором Лоуренс успела сняться до ухода из кинобизнеса, стал "Красный воробей", где актриса сыграла русскую шпионку. По словам звезды, она планирует оставить Голливуд как минимум на год.

Дженнифер Лоуренс не впервые позволяет себе острые высказывания и поступки. В 2015 году она была одной из тех, кто открыт возмущался неравенством зарплат в Голливуде между мужчинами и женщинами.

В 2018 году Лоуренс вместе с Адель и Кэмерон Диас приняли участие в Женском марше в Лос-Анджелесе.