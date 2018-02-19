Умер выдающийся гребец Юрий Тюкалов

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле, заслуженный тренер СССР, известный скульптор Юрий Тюкалов скончался в Санкт-Петербурге. Знаменитому гребцу было 87 лет.

О смерти Юрия Тюкалова сообщила на своем официальном сайте Федерация гребного спорта России. "Сегодня, 19 февраля, на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Сергеевич Тюкалов".

В 1952 году Юрий Тюкалов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Хельсинки, выступая в одиночном разряде. Через четыре года в Мельбурне Тюкалов победил в двойке. На своих третьих Олимпийских играх в Риме Юрий Сергеевич стал серебряным призером в двойке.

Юрий Тюкалов известен не только, как выдающийся гребец, но и как скульптор. Он создал немало скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота. Панно работы Тюкалова украшает мемориальный зал Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Юрий Сергеевич Тюкалов был награжден медалью "За оборону Ленинграда", орденом "Трудового Красного Знамени" и медалью "За Трудовую доблесть",