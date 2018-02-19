Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

В понедельник, 19 февраля, вечером из-за густого тумана и вызванной им недостаточной видимости была приостановлена работа Керченской переправы. Курсирующие между Крымом и Краснодарским краем паромы временно прекратили движение.

Крымская паромная переправа, наряду аэропортом Симферополя, пока является одной из двух главных транспортных артерий, соединяющих полуостров Крым с остальной частью России. Курсирующие меду портами "Крым" и "Кавказ" паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили и грузы, напоминает "Интерфакс.