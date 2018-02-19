Теннисистка Павлюченкова вылетела в первом круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом поединке теннисного турнира, который проходит в Дубае. Россиянка в двух сетах уступила Йоханне Конте из Великобритании – 6:7( 2:7), 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.

Примечательно, что следующей соперницей британки станет еще одна представительница России – Дарья Касаткина. Поединок состоится 21 февраля.

Призовой фонд турнира составляет свыше 2,5 миллионов долларов.