Секс-сюрприз от "Амазона": популярный сервис интернет-доставки устроил странную рассылку своим клиентам

В руководстве "Амазона" обещают выяснить, почему некоторые клиенты вдруг стали получать странные не заказанные посылки. В один из канадских вузов прислали кухонные весы, чехлы для планшетов, два виниловых проигрывателя. И главное — интимную игрушку. Последнее — практически в каждой такой доставке. То вибратор китайского производства, то что-то более навороченное и дорогое. От БДСМ-атрибутики до совершенно немыслимых приспособлений.

Приходят такие "подарки" как организациям, так и частным лицам. Причём, оплачены они подарочными картами. Кто-то решил обратиться в полицию, но там рекомендуют просто написать жалобу в сам магазин. И ждать. В общем, настоящий детектив — с ярко выраженным сексуальным подтекстом. Длится он уже несколько месяцев. Так в чем же дело?

Зарядные устройства для телефона, USB-шнуры, увлажнитель с питанием от USB, громкоговоритель Bluetooth, фонари для палаток, перезаряжаемые собачьи ошейники, ну и конечно секс-игрушки. Сначала, говорит пожилая пара из Массачусетса, было удивительно, потом смешно, ну а потом страшно. Еще одного пользователя интернет магазина, по имени Никки, напугала пришедшая посылка с секс-игрушкой, она восприняла это как непрозрачный намек.

Версий происхождения этих посылок несколько. Как считают некоторые эксперты, раздача бесплатного сыра без мышеловки – ничто иное, как новый этап в индустрии рекламы. Таким странным образом производитель продвигает свой товар, и заставляет о нем громко говорить в социальных сетях.

Другие эксперты сходятся во мнении, что таким образом сам "Амазон" продвигает свой бренд совместно с производителем товаров. Именно поэтому, как считают эксперты, "Амазон" отказывается выдавать личные данные отправителя правоохранительным органам, которые к слову начали расследование по факту "анонимных посылок".

Есть и еще одна версия. Предполагается, что рассылку совершает неизвестный хакер, взломавший клиентскую базу компании. И таким образом он как бы показывает: для него нет ничего невозможного. В самой же компании заявили, что пока не могут защитить своих пользователей от этого хулигана, тем самым признавая: аккаунты пользователей находятся под угрозой, и пока компания справиться с проблемой не в силах.

В общем, история более чем запутанная. Похожих ситуаций в России пока не зафиксировано, бесплатные секс-игрушки и прочие безделушки, пользователям "Амазона" в нашей стране не приходили, но русский человек такому неожиданному подарку тоже бы удивился.