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20 февраля 201800:47

Сотовые операторы Британии будут раздавать мобильный интернет со шпилей церквей

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В деревнях Великобритании будут раздавать интернет при помощи церковных шпилей. Власти страны и Церковь Англии уже подписали соглашение — об этом сообщается на сайте правительства.

Компании смогут размещать на шпилях передатчики, чтобы улучшить качество мобильного интернета и wi-fi, а также расширить радиус действия. Это позволит им сэкономить на строительстве вышек. А церкви в свою очередь смогут разделить с сотовыми операторами расходы на ремонт и обслуживание собственных зданий, отмечает телеканал "Россия 24"

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