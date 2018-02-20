Сотовые операторы Британии будут раздавать мобильный интернет со шпилей церквей

В деревнях Великобритании будут раздавать интернет при помощи церковных шпилей. Власти страны и Церковь Англии уже подписали соглашение — об этом сообщается на сайте правительства.

Компании смогут размещать на шпилях передатчики, чтобы улучшить качество мобильного интернета и wi-fi, а также расширить радиус действия. Это позволит им сэкономить на строительстве вышек. А церкви в свою очередь смогут разделить с сотовыми операторами расходы на ремонт и обслуживание собственных зданий, отмечает телеканал "Россия 24".