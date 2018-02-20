"МанСити" вылетел из Кубка Англии, проиграв команде третьего дивизиона

Лидер английского футбола "Манчестер Сити" проиграл в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и вылетел из турнира. В выездном матче подопечные Хосепа Гвардиолы встречались с "Уиганом", представляющим третий по рангу дивизион Англии, и проиграли со счетом 0:1. Единственный гол за хозяев поля на 79-й минуте встречи забил Уилл Григг.

Отметим, что футболисты "Сити" провели в меньшинстве весь второй тайм, поскольку в самой концовке первого игрового отрезка Фабиан Делф грубо сыграл против игрока "Уигана" и получил прямую красную карточку.

Теперь "Уигану" в четвертьфинале предстоит встретится с еще одним представителем премьер-лиги – "Саутгемптоном".