В Махачкале рухнули стены трех частных домов

По информации Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, в Махачкале в трех частных домах произошло обрушение стен. Инцидент произошел на территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу, где проживали 26 человек. Жильцы эвакуированы.

В настоящее время сохраняется угроза обрушения стены в оставшихся трех домохозяйствах, передает ТАСС. Часть эвакуированных размещены в гостинице, остальных приняли у себя родственники. Местные власти заверили, что люди будут полностью обеспечены всем необходимым. К ликвидации последствий обрушения привлечены 32 человека и десять единиц техники.

Как выяснилось, причиной обрушения стен стали проводившиеся поблизости земляные работы — рытье на соседнем участке котлована и его расширение при строительстве многоэтажного жилого дома.